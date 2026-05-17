Modena'da Yayalara Araç Çarpması: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modena'da Yayalara Araç Çarpması: 8 Yaralı

Modena\'da Yayalara Araç Çarpması: 8 Yaralı
17.05.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Modena kentinde bir otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

İTALYA'nın Modena kentinde bir otomobilin kaldırımdaki yayaların arasına girmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Modena kentinde dün 31 yaşındaki bir kişi, kullandığı otomobille kent merkezindeki kaldırıma çıkarak yayaların arasına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yayalara çarptıktan sonra bir mağazanın vitrinine çarparak durabilen aracın sürücüsü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti yerel basına yaptığı açıklamada olayın detaylarını paylaşırken, görgü tanıkları sürücünün araçtan indikten sonra kendisini durdurmaya çalışan bir yayayı bıçakladığını ifade etti. Olayın ardından gözaltına alınan 31 yaşındaki sürücünün emniyet merkezinde sorgulandığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı 'son derece ciddi' olarak nitelendirerek yerel yetkililerle temas halinde olduğunu aktardı. Bölgeye polis, ulusal jandarma ve mali polis birimlerinin de aralarında bulunduğu acil durum ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Modena'da Yayalara Araç Çarpması: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:28:47. #7.13#
SON DAKİKA: Modena'da Yayalara Araç Çarpması: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.