Görüntüler Rusya'dan: Ukrayna işgalini ve Putin'i eleştiren yaşlı kadını yerlerde sürükleyip, otobüsten attılar - Son Dakika
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Görüntüler Rusya'dan: Ukrayna işgalini ve Putin'i eleştiren yaşlı kadını yerlerde sürükleyip, otobüsten attılar

28.12.2022 10:12

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna'nın işgalini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimini eleştiren yaşlı bir kadın, kendisine tepki gösteren başka yolcular tarafından yerlerde sürüklenerek otobüsten atıldı.

Rusya'da Ukrayna'nın işgalini ve Putin'i eleştiren yaşlı bir kadının otobüsten yerlerde sürüklenerek atıldığı görüntüler gündem oldu.

"HER ŞEYİ ÇALDILAR, ASKERLERİ KÖHNE TANKLARDA BIRAKTILAR"

Sosyal medyada paylaşılan videoda, yaşlı bir kadın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve yönetimini sert sözlerle eleştiriyor. Rus askerlerin plastik ayakkabılarla savaşmaya zorlandığını söyleyen kadın, "Her şeyi çaldılar, askerleri köhnemiş tanklarda bıraktılar. İşte bu bizim İmparatorluğumuz. B..ka batmış bir imparatorluk" diyor.

KADINI SÜRÜKLEYEREK OTOBÜSTEN ATTI

Otobüsteki bir başka kadın yolcununsa yaşlı kadına daha önce Ukrayna'da yaşadığı için Rusya'ya karşı önyargılı olabileceğini söylediği duyuluyor. Sözcü'de yer alan habere göre yaşlı Rus ise "Sadece çocukken iki defa gittim. Orada tanıdığım yok" diye yanıt veriyor. O sırada siyah kıyafetli bir adam aniden kadını yerinden kaldırıp yerlerde sürükleyerek otobüsten atıyor. Çevredekilerin adamı durdurmaya çalışmaması dikkat çekiyor.

BAZI KİŞİLER ADAMA DESTEK VERDİ

Başkent Moskova'daki Dolgoprudny semtinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok kişi, yaşlı bir kadının hayatını tehlikeye sokarak otobüsten bu şekilde atılmasına tepki gösterdi. Hükümeti destekleyen bazı kişilerse Rus yönetimiyle dalga geçenlere yönelik her türlü tepkinin haklı olduğunu savundu. Bir kişi "Bırakın nine Ukrayna'da Nazilerle birlikte savaşsın" ifadelerini kullanırken başka biri de "Yaşlılara böyle davranan bir halk kaybetmeye mahkumdur" dedi.

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