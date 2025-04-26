Murat Bayram: Amerika\'da yatırım yapmak ve şirket kurmak çok daha kolay

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu programa konuk olan Avukat Murat Bayram, Amerika'da yaşayan Türklerin eğitim seviyesinden yatırım fırsatlarına kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Bayram, düşük sermayeyle dahi Amerika'da yatırımcı vizesi alınabileceğini belirtti.

"AMERİKA'DAKİ TÜRKLER BEYAZ YAKALI VE EĞİTİMLİ BİR KESİM"

Amerika'daki Türklerin diğer bölgelerdeki Türklere göre farklı bir profilde olduğunu belirten Murat Bayram, "Amerika'daki Türkler dünyanın diğer bölgelerindeki Türklere göre daha beyaz yakalı, eğitimli bir kesim" dedi. Bayram, bu durumun Amerika'daki Türk topluluğunun iş hayatında ve yatırımlarda daha aktif olmasına olanak sağladığını ifade etti.

"TRUMP TÜRKLER VE TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Trump döneminde Amerika'nın üretimi kendi ülkesine çekmeyi hedeflediğini belirten Bayram, "Trump şu anda Türklere ve Türkiye'ye çok fazla imkan sunuyor" açıklamasında bulundu. "Trump politikalarının temelinde ürünlerin Amerika'da üretilmesi var" diyen Bayram, bu politikanın Türkiye'den giden girişimciler için önemli fırsatlar doğurduğunu vurguladı.

"AMERİKA'DA ŞİRKET KURMAK ÇOK DAHA KOLAY"

Amerika'nın ülkeye katkı sağlayacak yatırımcılara kapılarını açtığını ifade eden Murat Bayram, "20-30 bin dolarla bile Amerika'da yatırımcı vizesi alınabiliyor" dedi. Bayram ayrıca, "Amerika'da şirket kurmak Türkiye'ye kıyasla çok daha kolay" sözleriyle, bürokratik işlemlerin basitliği sayesinde girişimcilerin işlerini daha hızlı hayata geçirebildiklerini belirtti.