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Myanmar'ın en ünlü aktörlerinden Paing Takhon'a darbe protestosu nedeniyle üç yıl hapis - Son Dakika
BBC

Myanmar'ın en ünlü aktörlerinden Paing Takhon'a darbe protestosu nedeniyle üç yıl hapis

28.12.2021 19:39
Myanmar'ın en ünlü aktörlerinden Paing Takhon'a darbe protestosu nedeniyle üç yıl hapis

Myanmar'ın en ünlü oyuncularından Paing Takhon'a, Şubat ayındaki darbeyi protesto ettiği için üç yıl hapis cezası verildi.

Myanmar'ın en ünlü oyuncularından Paing Takhon'a, Şubat ayındaki darbeyi protesto ettiği için üç yıl hapis cezası verildi.

Milyonlarca hayranı olan Takhon sokak protestolarına katılmış, eleştirilerini internette de dile getirmişti.

Şubat ayında seçim usulsüzlüğü yapıldığı gerekçesiyle yönetime el koyan ordu, o günden beri ülkede baskı uyguluyor.

AFP'ye konuşan Avukatı Khing Myint, Takhon'un hapisteyken ağır işlerde çalıştırılmasına karar verildiğini, ailesinin temyize gitmeyi düşündüğünü söyledi.

Kardeşinin Facebook paylaşımına göre Takhon, Nisan ayında sekiz askeri araçla gelen 50 asker tarafından evinde sabah 5'te gözaltına alınmıştı.

Adını vermek istemeyen bir yakını BBC'ye Takhon'un Yangon'un Kuzey Dagın mahallesindeki annesinin evinden alındığını söyledi.

Aynı kişi Takhon'un ayakta duramamasına, doğru dürüst yürüyememesine sebep olan fiziksel bir rahatsızlık geçirdiğini ve aynı zamanda ağır bir depresyon geçirmekte olduğunu da ekledi.

Yakını bütün bunlara karşın Takhon'un, aldığı tutum nedeniyle başına geleceklerin farkında olduğunu ve "hiçbir şekilde korkmadığını" söyledi.

Askerlerin Takhon'un iki cep telefonuna el koyduğu da belirtiliyor.

Darbeye tepki göstermişti

24 yaşındaki ünlü model haftalardır birçok yürüyüş ve protesto gösterisine katılmıştı.

Ayrıca, sosyal medyada, ordunun devirdiği demokrasi yanlısı politikacı Aung San Suu Kyi'nin fotoğraflarını paylaşıyordu.

Kapatılan sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda "Askeri darbeyi şiddetle kınıyoruz. Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi ile Devlet Başkanı U Win Myint'in, bakanların ve seçilmiş parlamento üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 2020 seçimlerinin sonuçlarına saygı gösterilmesini ve NLD'nin çoğunlukta olduğu (Suu Kyi'nin partisi) parlamentonun en kısa zamanda yeni bir sivil hükümet oluşturmasını istiyoruz" dediği bildiriliyor.

Myanmar'ın en ünlü aktörlerinden Paing Takhon'a darbe protestosu nedeniyle üç yıl hapis
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Protesto, Myanmar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar'ın en ünlü aktörlerinden Paing Takhon'a darbe protestosu nedeniyle üç yıl hapis - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Myanmar'ın en ünlü aktörlerinden Paing Takhon'a darbe protestosu nedeniyle üç yıl hapis - Son Dakika
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