İTALYA'nın Napoli kentinde çıkan yangın nedeniyle tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda hasar meydana geldi.
İtalya basını, Napoli kentindeki Chiaia bölgesinde yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, yangının sabah saatlerinde başladığını belirterek, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini bildirdi. Yangın nedeniyle tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nun çatısının çöktüğü ve yapıda hasar meydana geldiği kaydedildi.
Napoli'de Tarihi Tiyatro Yangını
