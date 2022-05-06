NASA araştırmacısı Rosenzweig Dünya Gıda Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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NASA araştırmacısı Rosenzweig Dünya Gıda Ödülü'ne layık görüldü

06.05.2022 11:46
NASA araştırmacısı Rosenzweig Dünya Gıda Ödülü'ne layık görüldü

Dünya Gıda Ödülü Vakfı, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) araştırmacılarından iklim ve tarım bilimci Dr. Cynthia Rosenzweig'in, iklim değişiklinin dünya çapında gıda üretimi üzerindeki etkisini modelleme konusundaki öncü çalışması nedeniyle 2022 Dünya Gıda Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Dünya Gıda Ödülü Vakfı, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) araştırmacılarından iklim ve tarım bilimci Dr. Cynthia Rosenzweig'in, iklim değişiklinin dünya çapında gıda üretimi üzerindeki etkisini modelleme konusundaki öncü çalışması nedeniyle 2022 Dünya Gıda Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Dünya Gıda Ödülü Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle, Vakıf Başkanı Barbara Stinson tarafından ödül kazanan kişinin duyurusunun yapıldığı ve ekim ayında düzenlenecek bir törende Dr. Rosenzweig'in Dünya Gıda Ödülü'nün resmi olarak alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vakıf tarafından verilen 250 bin dolarlık ödül, küresel olarak entegre edilmiş disiplinler arası bir iklim ve gıda sistemi modelleyiciler ağı olan Tarımsal Döngülü Karşılaştırma ve İyileştirme Projesi'nin (AgMIP) kurucusu olarak Dr. Rosenzweig'in başarılarını onurlandırıyor" denildi. AgMIP'in ise etkili gıda sistemi dönüşümü için kanıt temeli sağlayarak, iklim değişikliği karşısında tarım ve gıda sistemlerinin gelecekteki performansına ilişkin tahminleri iyileştirmeye yönelik yöntemleri geliştirmeyi içeren bir proje olduğu ifade edildi. Rosenzweig'in AgMIP'deki liderliğinin, 90'dan fazla ülkedeki karar vericilerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarını artırmalarına doğrudan yardımcı olduğu belirtildi.

"ÖDÜLÜ ALMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Törende konuşan Dr. Rosenzweig, "Gıda sistemleri iklim değişikliği aksiyonunun ön saflarında yer aldığından, bu yıl Dünya Gıda Ödülü'nü almaktan onur duyuyorum. Gıda sistemi emisyonlarına dikkat edilmeden iklim değişikliği engellenemez ve artan iklim aşırılıklarına direnç gösterilmeden herkes için gıda güvenliği sağlanamaz" ifadelerini kullandı. NASA Başkanı Bill Nelson ise "Dr. Rosenzweig'in dünya çapında yaşamı iyileştiren tarımsal modelleri ve yetenekleri geliştirmeye olan bağlılığından gurur duyuyorum. Tüm NASA topluluğu adına, onu bu başarısından dolayı tebrik etmek istiyorum" dedi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Rosenzweig'in, NASA'nın New York şehrindeki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (GISS) İklim Etkileri Grubu Başkanı ve kıdemli bir araştırma bilimcisi olduğu ifade edildi.


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Havacılık, Tarım, NASA, Uzay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya NASA araştırmacısı Rosenzweig Dünya Gıda Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


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