NATO Genel Sekreteri: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları olumlu karşıladı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları olumlu karşıladı

16.06.2023 20:10

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları olumlu karşıladığını açıkladı. Ayrıca NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulacağını ve Ukrayna'ya yapılacak askeri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında sorulan soruya cevap veren Stoltenberg, Stockholm'ün bu konuda attığı adımları Türkiye'nin olumlu karşıladığını söyledi.

"OLUMLU ADIMLAR ATTIK"

Stoltenberg, "Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da yaptığımız görüşmeler üzerine İsveç'in NATO üyeliğine katılımı üzerine olumlu adımlar attık. Yaptığımız görüşmeler bu konudaki tüm sorunları çözmese de Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.

NATO-UKRAYNA KONSEYİ KURULACAK

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya yapacağı askeri desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin ortak güvenliğini korumak ve Ukrayna'nın gelecekte NATO üyeliğini kolaylaştırmak adına "NATO-Ukrayna Konseyi" kurulması ve Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak bir sonraki NATO Konseyi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de katılmasını planladıklarını açıkladı.

"HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYORUM"

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de yaptığı basın açıklamasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü ifade ederek "Bugün Güler ile tanışmamın amacı, savunma bakanı olarak atanmasını kutlamaktı. Türkiye'yi ilerlemeye teşvik etmek ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamak için her fırsatı değerlendiriyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları olumlu karşıladı - Son Dakika


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