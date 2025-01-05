Nehammer İstifa Edecek - Son Dakika
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Dünya

Nehammer İstifa Edecek

Avusturya Şansölyesi Nehammer, merkez sol ile müzakerelerin başarısız olduğunu belirterek istifa edeceğini açıkladı.

05.01.2025 14:48
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(ANKARA) - Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPO) ülkede güçlenmesine ve aşırı sağın yayılmasına karşı merkez sol ile yapılan "ortak bir hükümet kurmaya" ilişkin müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirerek, istifa edeceğini açıkladı.

Nehammer, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda, "merkez sol ile yapılan uzun ve dürüst müzakerelerin, aşırı sağın güçlenmesini engellemeye yönelik ortak bir çıkara rağmen başarısız olduğunu" söyledi. Nehammer, "Koalisyon görüşmelerinin kesilmesinden sonra şunları yapacağım: Önümüzdeki günlerde hem başbakanlıktan hem de Halk Partisi genel başkanlığından istifa edeceğim" dedi. Partisinin ekonomiye zarar vereceğine inandığı önlemleri ya da yeni vergileri desteklemeyeceğini belirten Nehammer, "düzenli bir geçişi" sağlayacağını, "hiçbir soruna tek bir çözüm sunmayan, sadece sorunları tanımlayarak yaşayan radikallere" karşı çıktığını belirtti.

Nehammer'in bu açıklaması, liberal Neos partisinin Nehammer'in muhafazakar Halk Partisi (OVP) ve Sosyal Demokratlar (SPO) ile müzakerelerden çekilmesinden bir gün sonra geldi. Neos lideri Beate Meinl-Reisinger ilerlemenin imkansız olduğunu ve "temel reformlar" üzerinde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPO), eylül ayının sonunda yapılan parlamento seçimlerinde yüzde 30'a yakın oy alarak tarihinin ilk seçimini kazanmıştı. Ancak diğer partilerin Rusya dostu FPO ve lideri Herbert Kickl ile koalisyon kurmayı reddetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ekim ayının sonunda Nehammer'i koalisyon kurmakla görevlendirmişti.

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre, Avusturya Şansölyesi Nehammer'in ayrılmasının ardından OVP'nin potansiyel halefleri görüşmek üzere toplanması bekleniyor. Ülkedeki siyasi ortam belirsizliğini korurken, partiler arasında devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle istikrarlı bir hükümet kurulması ihtimali de yakın zamanda görülmüyor.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu'na göre Avusturya'da bir sonraki hükümet, 18 ila 24 milyar avro arasında tasarruf yapmak zorunda kalacak. Avusturya ekonomisi, son iki yıldır durgunluk içinde. Ülkedeki işsizlik oranlarının da gittikçe arttığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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