Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu - Son Dakika
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Dünya

Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu

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New York'ta meydana gelen bir helikopter kazasında, Siemens şirketinin üst düzey yöneticisi Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve üç çocukları hayatını kaybetti. Kaza, çocuklardan birinin doğum gününü kutlamak için Özgürlük Heykeli'ni görmek üzere helikopter turu yaptıkları sırada gerçekleşti.

11.04.2025 14:27
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New York'tameydana gelen trajik bir helikopter kazasında, İspanyol bir aile ve pilot hayatını kaybetti. Siemens şirketinin üst düzey yöneticisi Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve 4, 7 ve 11 yaşlarındaki üç çocukları, çocuklardan birinin doğum gününü kutlamak için helikopter turu yaparken kaza geçirdi.

Katalan radyo istasyonu RAC1'in bildirdiğine göre aile, çocuklardan birinin doğum günü nedeniyle Özgürlük Heykeli'ni görmek için bu helikopter turunu kiralamıştı. Hangi çocuğun doğum gününün kutlandığı belirtilmedi.

Kaza saat 15:15 civarında gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre Bell 206L-4 LongRanger IV tipi helikopter havadayken aniden parçalanarak Hudson Nehri'ne düştü. Dört kişi olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

New York Helikopter Turları şirketinin internet sitesinde paylaşılan son fotoğraflarda, ailenin tur öncesi helikopter önünde mutlu bir şekilde poz verdiği görülüyor. Kazanın nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

İspanyol aile, tatillerini geçirmek üzere Barcelona'dan New York'a gelmişti ve kaza, şehre vardıkları günün ilk saatlerinde meydana geldi.

Agustin Escobar, 25 yıllık deneyime sahip bir iş insanıydı ve Ekim ayında Siemens Mobility'de Demiryolu Altyapısı Global CEO'su olarak atanmıştı. Eşi Merce Camprubi Montal ise Barcelona'da Siemens Energy'de global ticarileştirme yöneticisi olarak çalışıyordu.

Montal aynı zamanda ünlü futbol kulübü Barcelona'nın eski iki başkanının akrabasıydı. Kendisi, 1946-1952 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan Augusti Montal Galobart'ın büyük torunu ve 1969-1977 yılları arasında görev yapan Augusti Montal Costa'nın torunuydu. Costa, efsanevi futbolcu Johan Cruyff'u Barcelona'ya getirmesiyle tanınıyor.

Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu
Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu
Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu
Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu
Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu
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Son Dakika Dünya Nehre çakılan helikopter, altı kişilik aileye mezar oldu - Son Dakika

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