Nepal'deki Sel Felaketi: 794 Ölü - Son Dakika
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Nepal'deki Sel Felaketi: 794 Ölü

Nepal\'deki Sel Felaketi: 794 Ölü
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Rasuwa bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi.

NEPAL'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 794'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde geçen hafta meydana selde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi. Selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği, 2 bin 500'den fazla kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'deki Sel Felaketi: 794 Ölü - Son Dakika

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