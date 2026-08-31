Nepal\'deki Sel Felaketi: 794 Ölü

NEPAL'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 794'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde geçen hafta meydana selde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi. Selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği, 2 bin 500'den fazla kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi.