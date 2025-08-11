Netanyahu ve Trump Gazze\'yi Görüştü

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal kararının ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması' için alındığı kaydedilen Gazze kentini işgal kararını görüştüğü bildirildi. Netanyahu'nun, Trump'a, Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail'e verdiği destek için teşekkür ettiği aktarıldı.