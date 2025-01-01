New Orleans\'ta Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

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ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, New Orleans eyaletinin Bourbon Caddesi bölgesinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Haberlerde yer alan bilgilere göre, bir kişinin aracını kalabalığın arasına sürdüğü ve insanlara ateş açtı belirtildi.