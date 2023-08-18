New York'da Beş Yıldızlı Otelin Çatısından Atlayan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

New York'da Beş Yıldızlı Otelin Çatısından Atlayan Adam Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 14:33

New York'da bir adam, beş yıldızlı bir otelin çatısından intihar ederek hayatına son verdi. Columbus Circle'daki Mandarin Oriental Hotel'inin çatısından atladığı düşünülen adam, olay yerinde ölü olarak bulundu. Otelde konuk veya rezidansta yaşayan biri olmadığı belirtilirken, polis kaynaklarına göre çatıya hizmet asansörü ile çıktığı tahmin ediliyor. Adamın düşerken otelin cam sundurmasına çarptığı ve vücudunun ikiye bölündüğü bildirildi. Olayda başka yaralanmalar olmadığı ve herhangi bir suç işlemesi şüphesi bulunmadığı ifade edildi. Mandarin Oriental Hotel, ünlülerin de yaşadığı Deutsche Bank Center kulesinin üst katlarında yer alıyor.

New York'da bir adam dün akşamı beş yıldızlı Manhattan otelinin çatısından 750 feet (yaklaşık 229 metre) yükseklikten intihar ederek hayatına son verdi.

New York'da beş yıldızlı otelin çatısında atlayan adam otelin cam tentesine çarparak iki ayrıldı

Polis ve kaynaklara göre, adamın Columbus Circle'daki şık Mandarin Oriental Hotel'inin çatısından saat 9'dan kısa bir süre sonra atladığı düşünülüyor.

Kimliği belirlenemeyen adam olay yerinde ölü olarak ilan edildi.

Adamın, otelde konuk veya rezidansta yaşayan biri olmadığı görünüyor ve polis kaynaklarına göre, çatıya hizmet asansörü ile çıktığı düşünülüyor.

New York'da beş yıldızlı otelin çatısında atlayan adam otelin cam tentesine çarparak iki ayrıldı

Aşağı düşerken otelin cam sundurmasına çarptı ve vücudu ikiye bölündü, kaynaklar ekledi.

Bir kol, kan damlayan inşaat iskelesinin karşısında bulundu.

Kaynaklar, kurbanın pijama giymiş gibi göründüğünü söyledi.

Başka yaralanmalar olmadı ve şu anda herhangi bir suç işlemesi şüphesi bulunmuyor, dedi polis.

Manzaralı standart bir Mandarin Oriental oda, 1.195 dolardan başlayabilir.

Otel, Hollywood'un en seçkin ünlülerinin de yaşadığı 55 katlı Deutsche Bank Center kulesinin üst 19 katında yer alıyor.

Oyuncu Cynthia Nixon, model Gisele Bundchen ve müzisyen Jay-Z, "Milyarderler Sokağı"nda bulunan kulede bir zamanlar konut sahibi olan A-listesindeki bazı isimlerden sadece birkaçı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'da Beş Yıldızlı Otelin Çatısından Atlayan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer: Serdar Dursun
14:33 Fenerbahçe, Süper Lig ekibiyle anlaştı! Serdar Dursun, İstanbul'da kalıyor
14:20 Edis ve Gülşen'den Serdar Ortaç'a göndermeli yeni klip
14:16 Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar
13:48 MHP'den İYİ Parti'nin "Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" açıklamasına zehir zemberek yanıt
13:38 MHP'den İYİ Parti'nin "Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" açıklamasına zehir zemberek yanıt
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı
13:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı
13:02 Arsenal'in efsane futbolcusu Theo Walcott, futbolu bıraktı
12:58 Arsenal'de efsaneleşen Theo Walcott, 34 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 14:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: New York'da Beş Yıldızlı Otelin Çatısından Atlayan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement