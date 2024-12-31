New York polisi Times Meydanı'na alkol girişini yasakladı - Son Dakika
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Dünya

New York polisi Times Meydanı'na alkol girişini yasakladı

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ABD'nin New York şehrinde, Times Meydanı'nda gerçekleştirilecek yeni yıl kutlamaları için ek güvenlik önlemleri artırıldı. New York polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanabilir sandalyelerin meydana alınmayacağı belirtildi.

31.12.2024 20:46
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ABD'de New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında güvenlik önlemleri artırıldı. New York polisi, kutlamalara alkol ve büyük paketlerin girişini yasakladı.

YASAKLARIN SERT ŞEKİLDE UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ

New York polisi, yılbaşı gecesi için alınan ilave önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı Times Meydanı'na, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanır sandalyelerin alınmayacağı belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams da yasakların sert şekilde uygulanacağını bildirdi.

New York polisi Times Meydanı\'na alkol girişini yasakladı
Kaynak: DHA

Times Meydanı, New York, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York polisi Times Meydanı'na alkol girişini yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    newyorkta oluyorda istanbulda niye olmuyor yasaklayın alkolü derhal 17 4 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    Yobaz ABD. modern LAİK Türkiye ye gelin. burda alkol fuhuş serbest. Özgür burası. 12 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Eyvah nerde bu insan hakları, laiklik. 6 4 Yanıtla
  • yavuz d:
    olur mu laik elden gider ,oyle ya bi kesim icin laiklik icki icmek,icmemek te gericilik demek,bu ulkenin 80 yilini bunlar la hic ettiler,bati savunma sanayi araba top tank yaparken bizde Anitkabirin bayrak direginin ipini yapip matah biseymis gibi manset attiriyorduk 5 2 Yanıtla
  • Tarık:
    vay yobaz Amerika vay.. hemde yılbaşında..sizi gericiler sizi. hahaha 5 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    ABD ne derse onu yapıyoruz . yeni yılda da tehditlere devam edecek . TIR larla PKK ya silah göndermeye devam edecek. biz de hâlâ müttefiğimiz diyip duracağız 1 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    niye laaannn,özgürlük yokmu ülkenizde.bizmkiler olsa hemen c.başkanına küfür ederlerdi içip içip. 1 0 Yanıtla
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