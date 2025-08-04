NİJERYA'da silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede çete üyelerinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de kaçırıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Silahlı Çete Saldırıları: 5 Ölü - Son Dakika
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