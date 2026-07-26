Noul Tayfunu Guangdong'da 715 Bin Kişiyi Tahliye Etti
Çin'in Guangdong eyaletinde Noul Tayfunu nedeniyle 715 bin kişi tahliye edildi, ulaşımda aksamalar var.
ÇİN'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Noul Tayfunu nedeniyle 715 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Çin basını, Noul Tayfunu'nun, Guangdong eyaletine bağlı Huidong bölgesinin kıyılarını vurduğunu duyurdu. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferinin iptal edildiği ve uçuşlarda da aksamalar yaşandığı belirtildi. Yetkililer, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini ve 715 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
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