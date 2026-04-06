Nürnberg'de Deprem İçin Dayanışma Kahvaltısı

06.04.2026 21:42  Güncelleme: 22:45
Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan Sevim Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde yıkılan okulların yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Haber: İlhan Baba

Etkinliğe Almanya Yeşiller Partisi'nden Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Cengiz Şahin, Nürnberg Alevi Kültür Merkezi (NAKM) Cem Evi Başkanı İbrahim Altınkaymak ve Başkan Yardımcısı İlhan Keten katıldı ve birer konuşma yaptı.

Belediye Meclis Üyesi Cengiz Şahin, dayanışma kahvaltısının gençlere destek amacı taşıdığını belirterek, "Buradaki amaç, gelecek nesillere fırsat olduğunu göstermek ve birilerinin arkasında durduğunu hissettirebilmektir. Dayanışma ve sosyalleşme, geleceği kurtaran unsurlardan biridir" dedi.

NAKM Cem Evi Başkanı İbrahim Altınkaymak, cem evlerinin ibadet yeri olduğunu hatırlatarak, "Depremde yıkılan okullar, çocuklarımızın eğitim aldığı yerlerdir. Sevim Şahin teyzemiz, kahvaltı gelirinin bu okulların yapımına katkı sağlamasını önerdi. Dayanışma projeleriyle gençlerimizin eğitimine destek olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Etkinliği düzenleyen Sevim Şahin, dayanışma kahvaltısının 7 yıl önce ebediyete intikal eden oğulları Engin Şahin'in anısına yapıldığını ifade ederek, "Birlikten kuvvet doğar. Elde edilen gelir, Hatay ve Malatya'daki deprem bölgelerinde yıkılan ve okulların yeniden yapımına katkı sağlayacak" dedi.

NAKM Cem Evi Başkan Yardımcısı İlhan Keten, "Bugün burada, Şahin ailesinin eğitime verdiği önemi göstermek ve Engin Şahin'i anmak için bir aradayız. Kahvaltılardan elde edilen gelir, deprem bölgesindeki yapımı devam eden okullara destek oluyorsa, cem evi olarak mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

NAKM Cem Evi üyelerinden Sevcan Keten ise dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Birlik ve beraberlik çok değerli. Bu dayanışma kahvaltılarına katılımı herkese tavsiye ediyoruz. Menfaat gözetmeden destek verdiğimizde güçlüyüz" dedi.

Kaynak: ANKA

