Ocean\'s Eleven Filminin Bruiser\'ı Scott L. Schwartz Hayatını Kaybetti

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'OCEAN'S Eleven' film serisinde 'Bruiser' karakteri ile tanınan, Scott L. Schwartz, 65 yaşında hayatını kaybetti.

'Scorpion King', 'Ocean's Eleven', 'Castle' ve 'Ocean's 13' gibi yapımlarda yer alan Scott L. Schwartz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Schwartz daha çok George Clooney ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştığı 'Ocean's Eleven' film serisindeki 'Bruiser' rolüyle tanınıyordu.

Philadelphia doğumlu oyuncunun kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi. Rol arkadaşı George Clooney yaptığı açıklamada, "Scott'ın gittiğini duyduğuma üzüldüm. Birlikte üç film yaptık ve hiç bu kadar nazik bir yumruk yememiştim" ifadelerini kullandı.