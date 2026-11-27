Öğrenci Listesi, Sırbistan cumhurbaşkanlığı seçiminde Radomir Saicic'i aday gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırbistan'da 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminde Öğrenci Listesi'ni akademisyen Radomir Saicic temsil edecek. Listeden yapılan açıklamada, adayın inandıkları değerleri temsil ettiği ve desteğin samimi olduğu belirtildi.
Sırbistan'da cumhurbaşkanı seçiminde Öğrenci Listesi'nin adayının akademisyen Radomir Saicic olduğu bildirildi.
Sırbistan'da Öğrenci Listesi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminde adaylarının akademisyen Radomir Saicic olduğu duyuruldu. Açıklamada, adaylarının inandıkları değerleri temsil ettiği belirtilerek, "Seçimimiz tesadüf değildi. Başından itibaren gücün ve değişimin tek bir bireyde değil, ortak hedefler etrafında birleşmiş toplulukta olduğuna inandık. Onun desteği hiçbir zaman sözde kalmadı aksine sarsılmaz ve samimiydi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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