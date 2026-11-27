Sırbistan'da cumhurbaşkanı seçiminde Öğrenci Listesi'nin adayının akademisyen Radomir Saicic olduğu bildirildi.

Sırbistan'da Öğrenci Listesi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminde adaylarının akademisyen Radomir Saicic olduğu duyuruldu. Açıklamada, adaylarının inandıkları değerleri temsil ettiği belirtilerek, "Seçimimiz tesadüf değildi. Başından itibaren gücün ve değişimin tek bir bireyde değil, ortak hedefler etrafında birleşmiş toplulukta olduğuna inandık. Onun desteği hiçbir zaman sözde kalmadı aksine sarsılmaz ve samimiydi" ifadeleri kullanıldı.