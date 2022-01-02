Otomobil hırsızları, şimdi de hava yastıklarına göz dikti

Otomobillere yönelik hırsızlık olayları, ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de başlıca asayiş sorunları arasında yer alıyor. Daha önce araçlardan radyo ve jant gibi parçalar çalan hırsızların, şimdilerde hava yastıklarını çaldığı belirtildi.

SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTERDİ

İngiliz Sunday Times gazetesi,hırsızların eskiden radyo ve kasetçaları çaldığını ve daha sonra jantların çalınarak ikinci el pazarından satıldığına dikkat çekerken, son dönemde ise hava yastıklarının çalındığını ve bu durumun ciddi bir güvenlik zafiyeti yarattığını duyurdu.

500 STERLİNDEN SATIYORLAR

Gazeteye konuşan otomobil derneği, hırsızların hava yastıklarını çalarak başka araçlara yasal izinleri olmadan taktığını ve bu durumun güvenlik sorunu yarattığını duyurdu. Yetkililer, hırsızların hava yastıklarını 5 dakikada çaldığını ve bunları 500 sterline (yaklaşık 9 bin TL'ye) resmi olmayan tamircilerde sattıklarına dikkat çekti.

ARKALARINDA SUÇ ÖRGÜTLERİ VAR

İngiliz medyasında yer alan haberlerde hırsızların belirli markaları hedefe aldığına dikkat çekilirken bunun arkasında organize suç örgütlerinin olduğu kaydedildi.