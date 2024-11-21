Özbekistan\'da Yeni Hükümet Onaylandı

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ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov Başbakanlığı'nda kurulan yeni hükümet üyelerini onayladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre, Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olarak yer aldığı hükümette, 4 başbakan yardımcısı ve 20 bakan bulunuyor.