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Pakistan'ın Belucistan Eyaletinde Kum Fırtınası - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan Eyaletinde Kum Fırtınası

Son Güncelleme: 15.10.2023 15:20

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası birçok bölgede gökyüzünü turuncuya boyadı. Fırtınadan etkilenen bölgelerde trafik aksarken, rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye ulaştı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası birçok bölgede gökyüzünü turuncuya boyadı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletini kum fırtınası vurdu. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, gökyüzünü turuncuya boyadı. Fırtınadan etkilenen Nushki, Chaghai, Çaman, Pişin, Killa Abdullah, Gülistan bölgelerinde trafik aksarken, Quetta-Chaman Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü. Saatte 65 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı felç etti. - BELUCİSTAN

Kaynak: İHA

Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'ın Belucistan Eyaletinde Kum Fırtınası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'ın Belucistan Eyaletinde Kum Fırtınası - Son Dakika
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