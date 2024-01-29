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Terörizme karşı işbirliği! Pakistan ve İran arasında yeni bir sayfa açılıyor - Son Dakika
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Terörizme karşı işbirliği! Pakistan ve İran arasında yeni bir sayfa açılıyor

Pakistan ve İran, füze saldırıları sonrasında ilişkilerini düzeltmek ve güvenlik işbirliğini genişletmek amacıyla bir araya geldi. İki ülke, terörizme karşı mücadele ve dışişleri bakanları düzeyinde danışma sistemi kurma konusunda anlaştı.

29.01.2024 - 16:06,  Güncelleme: 17:03
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Pakistan ve İran, Ocak ayındaki karşılıklı füze saldırılarının ardından ilişkilerini düzeltmeyi amaçlayarak bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanları, Ocak ayındaki askeri hareketlerinin ardından Pakistan'ın başkentinde görüştü. İki komşu Müslüman ülke arasında geçmişte çalkantılı ilişkiler yaşanmış olsa da, füze saldırıları gerginliğin had safhaya çıkmasına neden oldu.

"İKİ ULUSUN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETME FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

İki ülke, kendi bölgelerinde terörizme karşı mücadele etmeyi ve dışişleri bakanları düzeyinde sektörler arası ilerlemeyi denetlemek için bir danışma sistemi kurma konusunda anlaştı. Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, "Bu kanalların hepsi faaldi ve aramızda oluşan herhangi bir sorun veya yanlış anlamayı oldukça hızlı bir şekilde çözebildik" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülkenin iyi anlaştığını ve İran ile Pakistan arasında hiçbir zaman toprak anlaşmazlığı veya savaş olmadığını belirtti. "İran'ın güvenliğini, İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini ve bölgenin güvenliğini kardeşçe, dostça ve komşu bir ülke olarak Pakistan'ın güvenliği olarak görüyoruz" dedi. "Tahran ve Islamabad arasındaki ortak işbirliği ile teröristlere iki ulusun güvenliğini tehdit etme fırsatı vermeyeceğiz" diyerek, İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin yakında Pakistan'ı ziyaret edeceğini ekledi.

FÜZE SALDIRILARI SONRASI İLİŞKİLER BOZULDU

Füze saldırıları sonrasında iki ülke arasındaki ilişkiler bozulmuş, Pakistan Tahran büyükelçisini geri çağırmış ve meslektaşının İslamabad'a dönmesine izin vermemiş, ayrıca tüm yüksek düzeyli diplomatik ve ticaret etkinliklerini iptal etmişti. Ancak sıcaklığı hızla düşürmek için çabalar sarf edildi, elçilere görevlerine geri dönmeleri için çağrı yapıldı ve Abdollahian görüşmeler için davet edildi.

İslamabad, hedefinin ayrılıkçı Baloch Liberation Front ve Baloch Liberation Army üsleri olduğunu belirterek saldırıyı açıklarken, Tahran ise Jaish al Adl (JAA) grubundan militanları vurduğunu söyledi. İki bölge de huzursuz, mineral açısından zengin ve genellikle gelişmemiş olan Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaleti ve İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaleti içermektedir.

Terörizme karşı işbirliği! Pakistan ve İran arasında yeni bir sayfa açılıyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (2)
  • Hakan Şentürk: İran korkan millet.2 füze yiyince hemen barışalım Yanıtla 1 4
  • salihb: İran'ın tıpası yemedi Yanıtla 1 4

Pakistan, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Terörizme karşı işbirliği! Pakistan ve İran arasında yeni bir sayfa açılıyor - Son Dakika


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