Palm Beach Havalimanı'nın Adı Değişti - Son Dakika
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Palm Beach Havalimanı'nın Adı Değişti

Palm Beach Havalimanı\'nın Adı Değişti
09.07.2026 18:02
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Florida'daki Palm Beach Havalimanı, 'Donald J. Trump Uluslararası Havalimanı' olarak güncellendi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Florida'daki Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nın üç harfli 'PBI' kodunun 'DJT' olarak güncelleneceğini duyurdu.

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nın ismi değişiyor. Havalimanı, isim değişikliği kapsamında resmen 'Başkan Donald J. Trump Uluslararası Havalimanı' olarak anılacak. İsim değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle havalimanı çevresindeki tüm otoyol ve yönlendirme tabelaları yeni isme uygun şekilde değiştirildi. Güney Florida'daki I-95 otoyoluna yerleştirilen yeni yönlendirme tabelalarında, havalimanının adı resmi geçiş tarihinden önce 'President Donald J. Trump International Airport' olarak güncellendi. Yetkililer; web siteleri, rezervasyon altyapıları, kurumsal materyaller ve havalimanı içi yönlendirmelerin kademeli bir takvimle yenileneceğini açıkladı.

İsim değişikliğiyle havalimanının uluslararası havacılık kodlarında da güncellemeye gidildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), bugünden itibaren resmi isim değişikliğinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri tarafından kullanılan FAA lokasyon tanımlayıcısının 'DJT', ICAO kodunun ise 'KDJT' olarak güncellendiği belirtildi. Yolcuların uçuş rezervasyonlarında, biletlerde ve bagaj etiketlerinde gördüğü üç haneli 'IATA' kodunun hava yolu şirketlerinin talebi doğrultusunda 18 Ağustos 2026 tarihine kadar 'PBI' olarak kalacağı aktarıldı. Bu tarihten sonra hava yolu rezervasyon sistemlerinde de 'DJT' kodunun aktif hale geleceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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