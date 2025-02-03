Panama Devlet Başkanı Mulino: Kanalın Egemenliği Tartışmasız

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PANAMA Devlet Başkanı Mulino, ilk yurtdışı ziyaretini ülkesine yapan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmesinde, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını söyledi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını açıkladı. Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirtti. Mulino açıklamasında, "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı" dedi.