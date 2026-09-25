Papa 14. Leo, 18 yıl aradan sonra ilk resmi ziyaretinde Fransa\'da Macron\'la görüştü

(ANKARA) - Papa 14. Leo, 18 yıl aradan sonra ilk resmi ziyaret kapsamında Fransa gezisine başladı. Dört gün sürecek gezi kapsamında Papa Paris, Lourdes ve Metz'i ziyaret edecek olan Papa, devlet yetkilileri, gençler, din insanları, hastalar ve farklı dinlerin temsilcileriyle buluşacak, dua ve ayinlere katılacak. Papa, pazartesi Roma'ya dönecek.

Papa 14. Leo, 18 yıl aradan sonra ilk resmi papalık ziyareti için Fransa'ya gitti. Vatikan basınında yer alan haberlere göre Papa'nın uçağı Paris-Orly Havalimanı'na indi. Papa, ülke genelinde çalan çanlarla karşılandı. Papa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi Macron, Papa'yı Elysee Sarayı'nda karşıladı.

Paris'te sivil makamlarla görüşecek olan Papa, UNESCO Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Fransa'daki din insanları ve gençlerle birlikte dua edecek olan Papa, cumartesi günü Meryem Ana'nın Aziz Bernadette Soubirous'a göründüğü mağarada dua etmek üzere Lourdes'a gidecek. Papa Lourdes'ta ülkenin piskoposlarıyla bir araya gelecek, ayine katılacak ve hastalarla görüşecek.