Papa Francis, rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamalarına izin veren kararı resmen onayladı

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nde eşcinsel çiftlere yönelik kutsamalara izin veren bir kararı resmen onayladı. Vatikan tarafından Pazartesi günü açıklanan belge, kilisenin daha kapsayıcı olma çabalarını yansıtıyor, ancak bazı LGBTQ+ savunucuları, kilisenin hala eşcinsel ilişkileri heteroseksüel birlikteliklere göre aşağıda tuttuğu konusunda uyardı.

Vatikan'ın doktriner ofisinin belgesine göre, Papa Francis'in ekim ayında iki muhafazakâr kardinala gönderdiği mektuba açıklık getiriyor. Bu belge, eğer kutsamalar evlilik ritüfüyle karıştırılmazsa, bazı durumlarda sunulabileceğini öneriyor. Yeni belge, bu koşulu tekrar ediyor ve evliliğin bir erkek ve bir kadın arasında ömür boyu süren bir birlik olduğunu yeniden vurgulayarak açıklıyor. Ayrıca, söz konusu kutsamaların herhangi bir belirli Katolik kutlaması veya dini hizmetle bağlantılı olmaması ve sivil birliktelik töreniyle aynı anda verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dahası, kutsamalar, bir düğüne ait giysileri veya jestleri içeremez.

Ancak aynı cinsiyetten çiftler için bu tür kutsama taleplerinin reddedilmemesi gerektiğini söylüyor. Tanrı'ya karşı üstün bir ilişki arayan ve sevgi ve merhametini arayan insanların, bunu almak için imkansız bir ahlaki standartla karşılaştırılmamaları gerektiğini vurgulamak için Kutsal Kitap'ta "kutsama" teriminin geniş bir tanımını sunuyor.

Belge, "Çünkü kutsama talep edenlerin önceden ahlaki mükemmelliğe sahip olmaları gerektiği bir durumda değildir," diyor.

Belge, "Hiçbir şeyi meşrulaştırma niyetimiz yok, ancak hayatı Tanrı'ya açmak, daha iyi yaşamak için ondan yardım istemek ve aynı zamanda incil değerlerini daha sadık bir şekilde yaşamak için Kutsal Ruh'u çağırmak," diye ekliyor.

Papa Francis, 2013'teki bir eşcinsel rahip hakkındaki "Ben kimim ki yargılayayım?" şeklindeki esprisinden, 2023'teki Associated Press'e yaptığı "Eşcinsellik bir suç değildir" açıklamasına kadar, tüm önceki papalardan farklı bir hoşgörü mesajı ile kendini ayırdı. Bu belge, LGBTQ+ Katolikleri karşılamayı papalığının bir özelliği haline getiren bir papanın en son uzlaşma jestidir.