Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı - Son Dakika
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Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

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Süper Lig\'den gitti tarih yazdı! Samsunspor\'un eski yıldızı Amerika\'yı salladı
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Samsunspor'dan 5,2 milyon euro karşılığında St. Louis City'ye transfer olan Carlo Holse, MLS'te tarihe geçti. LA Galaxy karşısında 2, 7 ve 21. dakikalarda fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, MLS tarihinin en hızlı ikinci hat-trick'ini yaptı. St. Louis City, mücadeleyi 6-2 kazandı.

Samsunspor'un eski yıldızı Carlo Holse, ABD'de unutulmaz bir performansa imza attı. MLS'te St. Louis City forması giyen Danimarkalı futbolcu, LA Galaxy karşısında henüz 21 dakika dolmadan 3 gol atarak lig tarihine geçti. St. Louis City'nin 6-2 kazandığı karşılaşmada Holse, attığı gollerle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

21 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan 27 yaşındaki futbolcu, henüz 2. dakikada takımını öne geçirdi. Golcü oyuncu, 7. dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken 21. dakikada üçüncü golünü kaydederek hat-trick yaptı. Bu performansıyla MLS tarihinin en hızlı ikinci hat-trick'ine imza atan Holse, adını lig tarihine yazdırdı.

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

REKORU 5 DAKİKAYLA KAÇIRDI

MLS'te en hızlı hat-trick rekoru, 2021 yılında Nashville forması giyen Hany Mukhtar'a ait. Mukhtar, Chicago karşısında ilk 16 dakikada 3 gol atarak rekor kırmıştı. Holse ise 21 dakikada kaydettiği 3 golle bu rekorun 5 dakika gerisinde kaldı.

SAMSUNSPOR'DAN 5,2 MİLYON EUROYA AYRILMIŞTI

Samsunspor'da geçirdiği 3 sezonun ardından 28 Temmuz 2026'da St. Louis City'ye transfer olan Carlo Holse, Karadeniz ekibine önemli bir bonservis geliri kazandırmıştı. Danimarkalı oyuncunun transferi 5,2 milyon euro karşılığında gerçekleşmişti.

ST. LOUIS CITY DE REKORA ORTAK OLDU

LA Galaxy karşısında 6-2'lik farklı galibiyete ulaşan St. Louis City, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. ABD ekibi, bu sonuçla MLS rekoruna da ortak oldu.

Amerika Birleşik DevletleriSamsunsporSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    satmayın dedik vandrongelen holse bu takımın omurgası dedik ve bu durumlara düştük. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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