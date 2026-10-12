Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Husilerin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından sığınakları bulunan saraylarda yaşamaya başladığı öne sürüldü. Başkent Riyad'daki havalimanı ve petrol tesislerinin hedef alınması güvenlik endişelerini artırırken, bin Selman'ın olası saldırılara karşı özel önlemler aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında giderek şiddetlenen çatışmalar, kraliyet ailesinin güvenliğini de gündeme taşıdı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, art arda düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından güvenlik önlemlerini artırdığı ve sığınakları bulunan saraylarda kalmaya başladığı iddia edildi.

Ancak bin Selman'ın sığınaklı saraylara taşındığı bilgisi Suudi makamları tarafından doğrulanmış değil. Dış basında yer alan haberler, ülkedeki güvenlik tehdidinin büyüdüğünü ortaya koyarken Veliaht Prens'in güncel konaklama düzenine ilişkin kesin bilgi sunmuyor.

RİYAD'DAKİ HAVALİMANINA FÜZE SALDIRISI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Husilerin son saldırılarında hedef alındı. İspanyol El País gazetesinin 11 Ekim tarihli haberine göre havalimanına yönelik füze saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Saldırılar, Suudi Arabistan'ın başkentindeki kritik altyapının da hedef alınabildiğini gösterirken bölgesel gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı.

PETROL TESİSLERİ VE ASKERİ ÜSLER DE HEDEFTE

Husiler, eylül ayında Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Abha, Necran ve Cizan'daki Aramco tesisleri ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nün hedef alındığını duyurmuştu. Saldırıların Yemen'deki Suudi hava operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiği savunulmuştu.

Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

WALL STREET JOURNAL: KRİTİK PETROL KORİDORU HUSİLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ

The Wall Street Journal'ın 16 Eylül tarihli haberinde, Husilerin Yemen'in batısında hızlı bir askeri ilerleme kaydederek stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı ele geçirdiği aktarıldı.

Haberde, bu gelişmenin Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını daha da zorlaştırabileceği ve küresel enerji arzı açısından yeni riskler doğurduğu belirtildi. Suudi Arabistan'ın bir yandan İran kaynaklı bölgesel tehditlerle, diğer yandan Husilerin ilerleyişiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

BİN SELMAN, TRUMP'TAN ASKERİ MÜDAHALE İSTEDİ

Axios'un 11 Eylül tarihli haberine göre Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'la iki telefon görüşmesi yaparak Husilere yönelik Amerikan saldırısı düzenlenmesini istedi.

Trump'ın bu talebi kabul etmediği, ancak Washington yönetiminin Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedef belirleme konusunda destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

SARAYLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI MI?

Bölgedeki saldırılar nedeniyle bin Selman'ın güvenlikli yerleşkelere çekildiği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında yayımlanan bir haberde de Veliaht Prens'in Yemen'le yaşanan gerilim nedeniyle yer altındaki bir sığınağa geçtiği ileri sürülmüştü.

Bununla birlikte, The Wall Street Journal'ın bin Selman'ın sığınaklı saraylarda yaşamaya başladığını doğrudan doğrulayan bir haberine ulaşamadım. Bu nedenle söz konusu bilgi kesinleşmiş bir gelişme değil, iddia olarak aktarılmalı.

Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdıUmreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan "Saldırılara katılabiliriz" mesajıHusiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan "Saldırılara katılabiliriz" mesajı Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyonOrdu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Husilerin Riyad havalimanı saldırısında yaralanan Hintli öldü, can kaybı 13'e çıktıHusilerin Riyad havalimanı saldırısında yaralanan Hintli öldü, can kaybı 13'e çıktı Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınamaTürkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
İnsansız Hava AracıMuhammed Bin SelmanSuudi ArabistanRiyadPrensDünyaYemenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Suudiler Avrupalı futbol kulküplerine verdiği parayla paralı asker lerden ordu kursaydı Husileri perişan ederdi. malaklar. parayı batılı emparyalistlere kjaptıran salaklar ordusu 1 0 Yanıtla
  • Discovery 777 Discovery 777:
    Turk askeri bir gunde girer Yenen e 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz 28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:52
Süper Lig’den gitti tarih yazdı Samsunspor’un eski yıldızı Amerika’yı salladı
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
10:41
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
10:39
Düzenleme sonrası YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
10:09
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
08:22
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:58:01. #7.12#
SON DAKİKA: Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei