PENTAGON, Rusya ve Çin'in yapay zekayı uygulamaya koymasının ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Pentagon'un dijital ve yapay zeka şefi Rada Plum, düzenlediği basın toplantısında Rusya, Çin ve diğer ülkelerin yapay zeka teknolojilerini uygulamaya koymalarının ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu açıkladı. Açıklamada, "Yapay zekanın Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore benzeri rakipler tarafından kullanımının hızlandığını ve çok önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu anlamak önemlidir" dedi.
Son Dakika › Dünya › Pentagon'dan Yapay Zeka Uyarısı: Rusya ve Çin Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
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