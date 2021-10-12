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Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış - Son Dakika

Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış

12.10.2021 10:16
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış

Picasso'nun The Blind Man's Meal adlı eserinin içerisinde yer alan ve görünmeyen çıplak kadın resmi, yapay zekâ ile ortaya çıkarıldı. Picasso'nun 118 yıllık sırrı böylece ortaya çıkmış oldu.

Dünyanın en önemli sanatçıları arasında yer alan ve yaptığı eserler günümüzde bile konuşulmaya devam eden Picasso'nun 118 yıllık eserindeki resim, yapay zekayla ortaya çıkarıldı.

ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 48 YIL GEÇTİ

Pablo Picasso, ölümünün üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen sanatseverlere sürprizler yapmaya devam ediyor. Yakın zamanda sanatçının 1903 tarihli The Blind Man's Meal adlı eserinin altına gizlenmiş çıplak bir resim bulundu. Uzmanlar, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak orijinal parçanın nasıl görünebileceğini ortaya çıkardı.

118 YIL BOYUNCA SAKLI KALDI

Şu anda The Lonesome Crouching Nude olarak bilinen gizli tablo, ilk olarak 2010 yılında X-ışını floresan (XRF) görüntüleme kullanılarak keşfedilmişti. Londra merkezli bir sanat teknolojisi firması olan Oxia Palus, daha sonra tabloyu yeniden oluşturmak için AI teknolojisini kullandı. Ve 118 yıl boyunca saklı kalan sanat eseri ortaya çıktı.

Tablonun içine neler saklamış neler! Picasso'nun 118 yıllık sırrı resmen ifşa oldu

KABA TASLAĞI ÇIKARILDI

Lüks yaşam dergisi Robb Report'a göre, Oxia Palus ilk önce XRF görüntüleme teknolojisini kullanarak resmin kaba taslağını çıkardı. Ardından da bilgisayar, Picasso'nun o dönemde yaptığı resimlere benzer fırça darbelerini izleyerek eserin geri kalanını doldurdu. Daha sonra, resim tuval üzerine 3D olarak basıldı, böylelikle de eserin gerçek bir yağlı boyaya benzemesi sağlandı.

"HAZİNE NİHAYET ORTAYA ÇIKTI"

Oxia Palus'un kurucu ortağı George Can, Robb Report'a verdiği demeçte, "Picasso'nun, ölümünden 48 yıl sonra ve tablonun gizlenmesinden 118 yıl sonra, gelecek nesiller için sakladığı hazinenin nihayet ortaya çıktığını bilmekten mutlu olacağını umuyorum" dedi.

Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış

Londra, 3d, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış - Son Dakika
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