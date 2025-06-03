Yurt dışında, hangi ülkede çekilmeyen bir görüntü kan dondurdu. Bir tutuklu, polis aracından kaçmak için uzun süre mücadele etti. Elleri kelepçeli olan genç, aracı yumruklayıp camlara tekme attı.
Mücadelesinden vazgeçmeyen gencin sonu ise çok kötü bitti. Polis aracı trafikte ilerlerken kaza yaptı. Tutuklu genç, ani frenin etkisiyle aracın arka camından dışarı uçtu O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti - Son Dakika
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