Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Tur Heyecanı

(ANKARA) - Polonya'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Ülke için radikal biçimde farklı vizyonlar sunan iki aday, başa baş bir yarışa girdi.

Poloya Cumhurbaşkanlığı seçiminin, 18 Mayıs'ta yapılan ilk turunda yarışan 13 adaydan en çok oy alan Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Karol Nawrocki ikinci turda yarışmaya hak kazandı. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl boyunca temsil edecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanacak. Seçimin ikinci turu için oy verme işlemi, saat 21.00'e kadar sürecek.

Seçim yarışının çok çekişmeli geçmesi beklenirken; oy verme işlemleri tamamlandıktan kısa bir süre sonra sandık çıkış anketlerinin açıklanması öngörülüyor. Seçimin kesin sonuçlarının ise yarın netleşeceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un siyasi çeşitliliğe sahip iktidar koalisyonunun adayı Avrupa yanlısı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile 2015-2023 yılları arasında ülkeyi yöneten popülist-sağ Hukuk ve Adalet (PiS) Partisi'nin adayı tarihçi ve eski amatör boksör Karol Nawrocki yarışıyor.

Polonya basınına göre bu seçim, kritik bir öneme sahip

Polonya'da büyük ölçüde simgesel rolü bulunan Cumhurbaşkanı'nın dış politika ve savunma politikası üzerinde küçük de olsa bir etkisinin olduğu, ayrıca yeni yasaları veto etme gibi kritik yetkisinin de bulunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisi, Polonya Parlamentosu'nda beşte üçlük bir çoğunluk ile aşılabiliyor. Polonya basınına göre, mevcut hükümetin bu çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle, bu seçim, kritik bir öneme sahip.

Seçim kampanyalarının son günlerinde, her iki aday da ilk turda elenen adayların seçmenlerine ulaşmaya ve destekçilerini harekete geçirmeye çalışırken; Polonyalı analistler, 200 binden az oyun yarışın sonucunu belirleyebileceğini vurguladı.

Adaylar arasındaki en yakın yarış

Anketler, iki aday arasındaki farkın, istatistiksel olarak hata payı içinde kaldığını gösterdi. Polonya basını ise bu durumu, 1989 sonrası yapılan seçimlerde, adaylar arasındaki "en yakın yarış" olarak değerlendirdi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, kamuoyunun gündeminde, Tusk hükümetinin, muhalefet başkanı Andrzej Duda ile 18 aylık "zorlu" koalisyonunun ardından, "hukukun üstünlüğü, kürtaj ve LGBTQ hakları da dahil, sosyal konularda bir ilerleme kaydedip kaydedemeyeceği" yer alıyor. Nawrocki'nin kazanmasının, bahsi geçen konulardaki uzlaşmazlığı artıracağından söz edilirken; hükümetin de 2027'de gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinden önce herhangi bir reformu hayata geçirmesini zorlaştıracağına değinildi.

Nawrocki'nin kazanması halinde Polonya'nın, Ukrayna'ya yönelik "destekleyici tutumunun" da değişebileceğine ilişkin yorumlar yapıldı. Nawrocki, defalarca iki ülke arasında geçmişte yaşanan tartışmalardan bahsederken; Ukrayna'nın, NATO üyeliğine karşı olduğunu açıklamıştı.