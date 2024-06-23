Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye maçında sahaya giren taraftarların selfie çekme girişimini endişe verici buldu

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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, takımının EURO 2024'te Türkiye'ye karşı kazandığı zaferin ardından yaptığı açıklamada, maçta taraftarların sahaya girerek oyuncularla selfie çekmeye çalışmasının “endişe verici” olduğunu söyledi.

Dortmund'da oynanan ve Portekiz’in 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçta beş kişi Portekiz’in yıldız oyuncusu ve takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi.

Westfalenstadion'daki maçta güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarları kovaladı ve daha sonra saha dışına aldı. Birçok kez duran oyun, futbolcuların ve tribünlerdeki taraftları da sinirlendirdi.

Bunun endişe edilecek bir durum olduğunu belirten Martinez, Türkiye maçında sahaya giren taraftarların niyetinin iyi olduğunu ancak aksi takdirde durumun daha kötü olabileceğini, bu nedenle çok fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

“Bu olmamalı. Stadyumda çok fazla güvenlik var. Taraftarlara da bir mesaj vermeliyiz çünkü bu doğru değil. Gelecekte daha da kötüleşebilir. Oyuncuların sahada bu kadar açıkta olması iyi değil."

Sahaya giren ilk taraftar küçük bir çocuktu. Doğrudan Ronaldo’ya doğru koşan çocuk, yıldız futbolcuya sarıldı ve ikili birlikte fotoğraf çekildi. Ronaldo çocuğa tebessüm etti.

Ancak bir köşe vuruşu esnasında sahaya giren üçüncü kişi de benzer şeyi deneyince Ronaldo buna sinirlendi.

Portekiz milli takımından Bernardo Silva saha, taraftarların sahaya girmesinden "kişisel olarak pek endişe duymadığını" söyledi ve "Bir taraftar sahaya girdiği için oyunu durdurmak zorunda kalmak biraz can sıkıcı" dedi.

Silva, yaşananların futbol dünyasında bu denli tanınmanın ve takımda Ronaldo gibi bir oyuncuya sahip olmanın bedeli olduğunu dile getirdi, ancak kendisini tehlike altında hissetmediğini ifade etti.

BBC Radio 5 Live’ın futbol muhabiri Ian Dennis, "Buradaki güvenlik eksikti ve bu stadyum bir yarı finale ev sahipliği yapacak. Bunu sıkılaştırmak zorunda kalacaklar" diye ekledi.