Prens Harry'den veda: Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım - Son Dakika
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Prens Harry'den veda: Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım

12.09.2022 12:24
Prens Harry'den veda: Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı. Harry, mesajında, "Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım" dedi.

Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'e veda mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz."


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Kaynak: DHA

Prens Harry, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens Harry'den veda: Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım - Son Dakika

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