Putin Cenevre Heyetiyle Temas Halinde

KREMLİN Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cenevre'ye giden heyetle temas halinde olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. İsviçre'nin Cenevre kentindeki müzakerelerde, daha geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını belirten Peskov, "Buna, topraklar ve taleplerimizle ilgili diğer başlıca konular dahil" dedi.

Peskov, Cenevre'ye giden Rus heyetinin genişletildiğini vurgulayarak, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in yanı sıra, heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve diğer yetkililerin yer alacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cenevre'ye giden heyete ayrıntılı talimatlar verdiğini aktaran Peskov, Putin'in Rus müzakerecilerle temas halinde olduğunu kaydetti.