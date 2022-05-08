Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir - Son Dakika
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Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir

08.05.2022 16:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü'nün 77'nci yıl dönümü kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin liderlerine gönderdiği mesajda, "Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir" ifadelerine yer verdi.

Putin, eski Sovyetler Birliği ülkeleri liderlerine yolladığı Zafer Günü mesajında, "Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir. Savaş yıllarında yaşananlar, ortak manevi değerler ve kardeşlik dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği korumak ve gelecek nesillere aktarmak gerekir" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DE NAZİLERLE SAVAŞIYORUZ"

Putin, bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti liderlerine seslenerek, "Bugün askerlerimiz, ataları gibi, anavatanlarını Nazi pisliğinden kurtarmak için omuz omuza savaşıyorlar. 1945'te olduğu gibi, zafer bizim olacak" dedi.

25 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi.

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Rus güçlerinin 1961 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 360 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 92 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Vladimir Putin, Nazizm, Rusya, Sscb, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir - Son Dakika


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