Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor! - Son Dakika

Mariupol'un kent meclisi, yoğun bombardımanın devam ettiği son bir haftada halkın sınırın diğer tarafına kaçırıldığını açıkladı. Telegram'dan paylaşılan açıklamada, "Geçen hafta boyunca birkaç bin Mariupol sakini Rus topraklarına götürüldü" dendi. Açıklama, "İşgalciler, Livoberezhniy bölgesinden ve binden fazla kişinin (çoğunlukla kadın ve çocuklar) devamlı bombardımandan saklandığı spor kulübü binasındaki sığınaktan halkı yasadışı bir şekilde kaçırdı" diye devam etti. Independent Türkçe'nin haberine göre, bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmayan iddia, Rus ordusunun yaklaşık 400 kişinin sığındığı sanat okulunu bombalamasının ardından ortaya atıldı. Mariupol Meclisi yaşlıların, kadınların ve çocukların hâlâ enkaz altında mahsur olduğunu belirtmesine karşın can kaybı sayısını açıklamamıştı.

400 BİN KİŞİ MAHSUR KALMIŞ DURUMDA

Ukrayna'nın güneydoğusundaki kente yönelik saldırılar bir süredir devam ediyor. Rus güçleri çarşamba günü sivillerin sığındığı tiyatroyu bombalamış, 10 Mart'ta da bir kadın doğum hastanesine hava saldırısı düzenlemişti. Putin kontrolü ele geçirmeye çalışırken kentin 400 bin sakininin büyük kısmı iki haftadan uzun süredir mahsur kalmış durumda ve ciddi bir gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşanıyor.

''GELECEK YÜZYILLARDA HATIRLANACAK BİR TERÖR (EYLEMİ)''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski kuşatma nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçlarken, Mariupol'e saldırının "gelecek yüzyıllarda hatırlanacak bir terör [eylemi]" olduğunu söylemişti. Pazar günü sivillerin cephe hattındaki bölgeleri terk etmesini sağlamak için insani koridorlar açıldı. Geçen hafta boyunca da yaklaşık 40 bin kişi (Mariupol nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u) şehirden kaçmıştı.