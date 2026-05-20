Putin, Pekin\'de Resmi Törende Karşılandı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de resmi törenle karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda resmi tören ve top atışlarıyla karşılanan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İki liderin önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Putin'in bugün Rusya'ya dönmesi planlanıyor.