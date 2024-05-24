Putin, Ukrayna'daki savaşı durdurmayı teklif ediyor - Son Dakika
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Dünya

Putin, Ukrayna'daki savaşı durdurmayı teklif ediyor

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Rus lider Vladimir Putin, mevcut cephe hatlarını tanıyan bir müzakere edilmiş ateşkesle Ukrayna'daki savaşı durdurmaya hazır. Putin, Kiev ve Batı'nın yanıt vermemesi durumunda savaşmaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Putin, savaşı dondurmayı tercih ediyor ve Rusya'nın hedeflerine diyaloğa açık olduğunu belirtti.

24.05.2024 15:44
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Rus lider Vladimir Putin, mevcut cephe hatlarını tanıyan bir müzakere edilmiş ateşkesle Ukrayna'daki savaşı durdurmaya hazır. Bu bilgi, Ukrinform'un aktardığına göre, Reuters'in dört Rus kaynağına dayanmaktadır.

Kaynaklara göre, Putin, Kiev ve Batı yanıt vermezse savaşmaya devam etmeye hazır. Putin'in çevresindeki tartışmalara aşina olan üç kaynak, Rus liderin, Batı destekli müzakereleri engelleme girişimleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin müzakereleri reddetme kararı nedeniyle hayal kırıklığını küçük bir danışman grubuna ifade ettiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, "Putin ne kadar sürerse sürsün savaşabilir, ancak Putin aynı zamanda bir ateşkes için de hazır - savaşı dondurmak için," dedi. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, yorum talebine yanıt olarak, Kremlin liderinin defalarca Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu belirttiğini ve ülkenin "sonsuz savaş" istemediğini söyledi.

Ukrayna'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları sorulara yanıt vermedi.

Reuters'e göre, geçen hafta ekonomist Andrei Belousov'un Rusya savunma bakanı olarak atanması, bazı Batılı askeri ve siyasi analistler tarafından, Rus ekonomisini uzatılmış bir çatışmayı kazanmak için kalıcı bir savaş durumuna getirme çabası olarak değerlendirildi.

Ancak kaynaklar, Mart ayında yeni bir altı yıllık dönem için yeniden seçilen Putin'in, mevcut momentumunu kullanarak savaşı geride bırakmayı tercih edeceğini söyledi.

Putin, Ukrayna\'daki savaşı durdurmayı teklif ediyor

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Son Dakika Dünya Putin, Ukrayna'daki savaşı durdurmayı teklif ediyor - Son Dakika

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