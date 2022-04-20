Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti

20.04.2022 00:07

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Moskova'da görüştü. Görüşme sonrası yayımlanan 30 maddelik ortak bildiride, iki liderin, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili başlatılan süreci memnuniyetle karşıladıklarını ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşme sonucu ortak bildiri yayımladı.

30 MADDELİK BİLDİRİ

Kremlin Sarayı'nın web sitesi üzerinden yayımlanan 30 maddeyi içeren ortak bildiride, Rusya ve Ermenistan'ın ikili ilişkilerin geliştirilmesine bağlılığı teyit edildi. Putin ile Paşinyan'ın, Güney Kafkasya'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen bildiride, "İki taraf, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin düzenli görüşmeleri çerçevesinde yapıcı çalışmaların sürdürülmesi ve bölgedeki istikrar, güvenlik ve ekonomik gelişimin sağlanması amacıyla üç ülke arasında imzalanan 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasından yana olduğunu dile getirdi." denildi.

KARABAĞ MESELESİ

Bildiride, iki liderin, Karabağ meselesi ve bölgedeki insani sorunların siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi, bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun potansiyelinin kullanılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

ÜÇLÜ ÇALIŞMA GRUBU

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya başbakan yardımcılarının başkanlığında Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılmasına ilişkin Üçlü Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin aktifleştirilmesinin önemine işaret edilen bildiride, Rusya'nın Ermenistan'da demir yolu altyapısının yeniden oluşturulmasıyla ilgili projelerde yer almaya hazır olduğu belirtildi.

Bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesiyle ilgili komisyonun oluşturulmasının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞME SÜRECİ

3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemine işaret edilen bildiride, "Putin ve Paşinyan, Rusya'nın desteğiyle başlatılan Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki süreci memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti
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Vladimir Putin, Ermenistan, Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti - Son Dakika
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