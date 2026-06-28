Ras Tanura\'da Helikopter Kazası: 14 Ölü

SUUDİ Arabistan'ın Ras Tanura kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura kentinde bir petrol şirketine ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve incelemenin devam ettiğini aktardı.