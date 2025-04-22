Rubio'dan Dışişleri Bakanlığı Yeniden Yapılanma Planı - Son Dakika
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Dünya

Rubio'dan Dışişleri Bakanlığı Yeniden Yapılanma Planı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlığı 21. yüzyıla taşıyacak reformları açıkladı.

22.04.2025 18:33
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün Dışişleri Bakanlığı'nı 21. yüzyıla taşıyacağını söylediği kapsamlı bir yeniden yapılanma planını duyurdu. Rubio, "Bu yaklaşım, bürolardan elçiliklere kadar Bakanlığımızı en alt düzeyde güçlendirecektir" dedi.

Rubio'nun, Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılandırma planına ilişkin açıklamasında, "bölgeye özgü işlevlerin konsolide edilerek, işlevselliğin artırılacağı, mükerrer ofislerin kaldırılacağı ve ABD'nin temel ulusal çıkarlarıyla uyumlu olmayan yasal zorunluluğu bulunmayan programların sona erdirileceği" belirtildi. Açıklama şu şekilde:

"Dünyanın dört bir yanında büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Başkan Trump'ın 'Önce Amerika' dış politikasını hayata geçirebilmek için Dışişleri Bakanlığı'nı yeniden büyük hale getirmeliyiz. Bakanlık, mevcut haliyle bürokratik ve bu yeni büyük güçler rekabeti çağında temel diplomatik görevini yerine getirmekte yetersiz. Son 15 yılda bakanlığın etki alanı benzeri görülmemiş şekilde genişledi ve maliyetler çok arttı. Ancak bu yatırımların karşılığı alınamadı, vergi mükellefleri daha etkili ve verimli bir diplomasi yerine, daha karmaşık bir yapı gördü.

Genişleyen bürokrasi, ABD'nin temel ulusal çıkarlarını ilerletmekten çok radikal siyasi ideolojilere hizmet eder hale geldi. Bu nedenle bugün, Bakanlığı 21'inci yüzyıla taşıyacak kapsamlı bir yeniden yapılanma planını duyuruyorum. Bu yaklaşım, dairelerden elçiliklere kadar Bakanlığı tabandan yukarıya doğru güçlendirecek. Bölgeye özgü işlevler birleştirilecek, mükerrer ofisler ortadan kaldırılacak ve ABD'nin ulusal çıkarlarıyla uyuşmayan yasal zorunluluğu olmayan programlara son verilecek."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rubio'dan Dışişleri Bakanlığı Yeniden Yapılanma Planı - Son Dakika

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