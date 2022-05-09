Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi - Son Dakika
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Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi

09.05.2022 09:04
Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazil Almanyası'na karşı alınan zaferi kutlamaya hazırlanan Rusya'da bir anaokulunda, çocuklara asker, tank, uçak ve zırhlı araç kostümleri giydirildiği görüntüler büyük tepki topladı.

Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde ettiği zaferi bugün yapacağı geniş kapsamlı törenle kutlayacak.

ANAOKULUNDA YAPILAN PROPAGANDA TEPKİ ÇEKTİ

Kızıl Meydan'da yapılacak tören öncesinde Rusya'daki anaokullarında çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, anaokuluna giden öğrenciler asker kostümlerinin yanı sıra tank, uçak ve zırhlı araç kostümleri de giyerek sınıflarına girerken görülüyor.

ÖĞRETMENLER DE ASKER GİBİ GİYİNDİ

Tank kostümü giyen çocukların önünde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte gündeme gelen "Z" ibaresi yer alırken bazı öğretmenlerin de asker gibi giyindiği görülüyor. Sosyal medyada da gündem olan görüntüler büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları çocukların savaş propagandasına alet edilmemesi gerektiğini söylerken, bazıları da Rus yönetimini ve öğretmenleri suçladı.

24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgali "özel askeri operasyon" olarak tanımlayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Ukrayna'da zaferini ilan etmesinin de beklendiği kaydedildi.

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