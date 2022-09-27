Seferberlikten kaçan Ruslara kötü haber! Polonya ve Kazakistan geri gönderecek - Son Dakika
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Seferberlikten kaçan Ruslara kötü haber! Polonya ve Kazakistan geri gönderecek

27.09.2022 15:35

İlan edilen kısmi seferberlik sonrasında Rusya'dan kaçanların yoğunlukla tercih ettiği ülkelerden olan Polonya ve Kazakistan'dan yapılan açıklamalarda Rusların kabul etmeyeceği ve ülkelerine geri gönderileceği ifade edildi.

21 Eylül'de Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rus erkekleri askere alınmaya başlamıştı. Ülke genelinde kısmi seferberlik kararı protesto edilirken 250 binden fazla kişi Rusya'yı terk etti. Rus vatandaşların kaçtığı ülkelerden olan Kazakistan ve Polonya'dan dikkat çeken açıklama geldi.

KAZAKİSTAN VE POLONYA GERİ GÖNDERECEK

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, Rusya'daki kısmi seferberlik kararından kaçmak için Kazakistan'a gidenleri ülkelerine geri göndereceklerini duyurdu. Polonya Başbakanlık Ofisi de seferberlikten kaçan Rusları kabul etmeyeceğini açıkladı.

RUSYA GERİ İADELERİNİ TALEP ETMEYECEK

Rusya Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik ilan edilmiş olması nedeniyle ülkelerinden kaçıp Kazakistan ya da Gürcistan'da giden Rusya vatandaşlarının iade edilmelerine ilişkin bu ülkelere bir talep iletmediklerini ve iletmeyi planlamadıklarını duyurdu.

ASKERİ DENEYİMİ OLANLAR ALINACAK

Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını ifade etti. Şoygu, kısmi seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece ''askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler'' olacağını belirtti.

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Son Dakika Dünya Seferberlikten kaçan Ruslara kötü haber! Polonya ve Kazakistan geri gönderecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seferberlikten kaçan Ruslara kötü haber! Polonya ve Kazakistan geri gönderecek - Son Dakika
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