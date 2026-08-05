Rusya'da Kripto Para Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Rusya'da Kripto Para Dönemi Başlıyor

Rusya\'da Kripto Para Dönemi Başlıyor
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Putin, kripto paraların dış ticarette kullanılmasına izin veren düzenlemeyi imzaladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların dış ticaret sözleşmelerinde kullanılmasına izin veren yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kripto para birimlerinin ve dijital hakların dolaşımını kapsayan ilk kapsamlı düzenlemeyi onayladı. İmzalanan yasayla birlikte, kripto paraların dış ticaret işlemlerinde ve uluslararası sözleşmelerde kullanılmasına resmi olarak izin verilirken; kripto para borsaları, dijital saklama kuruluşları ve piyasa katılımcıları için de yeni kurallar belirlendi.

Düzenleme kapsamında; kripto para madenciliği, dijital hakların ihracı ve dijital finansal varlık ihraç eden sistem operatörlerinin faaliyetleri denetim altına alındı. Yasaya göre, 1 Temmuz 2027'den itibaren yalnızca hükümetin özel siciline kayıtlı kuruluşların kripto para alım satım faaliyeti yürütmesine izin verilecek. Bu kuruluşların en az 15 milyon ruble (yaklaşık 9 milyon lira) öz sermayeye sahip olması ve finansal piyasada bir denetim kurumuna üye olması şartı aranacak.

Yeni kurallar çerçevesinde, akredite olmayan yatırımcılar aracı kurumlar üzerinden yıllık en fazla 300 bin ruble tutarında kripto para alabilecek. Akredite yatırımcılar için ise herhangi bir limit uygulanmayacak. Bankalara şüpheli kripto işlemlerini engelleme yetkisi verilirken, bu alandaki reklamlarda yüksek risk ve olası finansal kayıp uyarılarının yapılması zorunlu kılındı.

Kripto paraların Rusya sınırları içindeki yurt içi ödemelerde kullanılmasına yönelik yasak ise devam edecek. Dış ticarette kripto para ile ödeme yapılmasının önünü açan yasanın ana hatları 1 Eylül'de, bazı özel hükümleri ise 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek.

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Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Ekonomi, Finans, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da Kripto Para Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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