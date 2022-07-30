Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı

30.07.2022 10:54
Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı

Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya'ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu.

Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya'ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu.

Açıklamada "Bugün 'Gazprom', gaz çekme koşullarının ihlali nedeniyle Temmuz uygulaması çerçevesinde Letonya'ya gaz tedarikini durdurdu" denildi.


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Kaynak: DHA

Gazprom, Letonya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazprom, Letonya'ya olan gaz akışını durdurduğunu açıkladı - Son Dakika

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