Rusya Harkov'a füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Rusya Harkov'a füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Haberin Videosunu İzleyin
Rusya Harkov\'a füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var
02.01.2026 17:29  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya Harkov\'a füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var
Haber Videosu

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda füzelerin 5 katlı binaya isabet etmesi sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda füzeler 5 katlı binaya isabet etti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yerel yetkililer ve haber ajanslarına göre, saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkov merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, iki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu aktaran Syniehubov, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede olduğunu ve birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları da, saldırı sonucunda çevrede büyük hasar ve panik yaşandığını belirtti.


Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:19:18. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya Harkov'a füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.