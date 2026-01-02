Rusya Harkov\'a füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda füzeler 5 katlı binaya isabet etti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yerel yetkililer ve haber ajanslarına göre, saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkov merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, iki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu aktaran Syniehubov, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede olduğunu ve birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları da, saldırı sonucunda çevrede büyük hasar ve panik yaşandığını belirtti.



