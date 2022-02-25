Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik

25.02.2022 15:56
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i batıdan bloke ettiklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i batı yönünden bloke ettiğini söyledi. Rusya savunma yetkilileri, Kiev'in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.

GOSTOMEL HAVA ÜSSÜ DE RUSLARIN ELİNDE

Sputnik'in haberine göre yetkililer açıklamalarında, Kiev'in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya'nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Hava üssünün 200'ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti.

ÇERNİGOV KENTİNE DE GİRDİLER

Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.

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