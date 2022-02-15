Üye Girişi
Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli - Son Dakika

Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli

15.02.2022 08:35

Başta ABD olmak üzere Batılı güçler Ukrayna'da olası bir Rus saldırısının her an başlayabileceği mesajını verirken, işgalin bu hafta başlayabileceği iddiası gündemde genişçe yer buldu. Rusya'nın "tatbikat" dediği askeri hareketlilik ve işgalin önündeki en büyük engel olarak görülen Çin Olimpiyatları bu hafta sonu bitiyor. Öte yandan ABD'nin eski Gürcistan Büyükelçisi Ian Kelly "Önümüzdeki 10 gün kritik olacak" ifadesine yer verdi.

Önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gerçekleşmese bile, Avrupa istikrarı ve Doğu-Batı ilişkilerinin geleceği dengedeyken kriz kritik bir dönüm noktasında. Bu hafta olayların barışçıl bir şekilde çözülüp çözülmediğini veya Avrupa'nın savaşta olup olmadığını belirleyebilir.

ANLAŞMAYA VARILAN SINIRLAR TEHLİKEDE

Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası güvenlik mimarisi ve konvansiyonel askerî ve nükleer kuvvetlerin konuşlandırılması konusunda uzun süredir üzerinde anlaşmaya varılan sınırlar tehlikede.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN KRİTİK OLACAK"

Emekli bir diplomat ve şu anda Northwestern Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dersi veren ABD'nin eski Gürcistan Büyükelçisi Ian Kelly "Önümüzdeki 10 gün kritik olacak" dedi.

RUSYA'NIN ÇARŞAMBA GÜNÜ İŞGALE BAŞLAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Cuma günü Biden yönetimi, ABD tarafından alınan istihbarata göre çarşamba günü bir işgalin her an gerçekleşebileceğini ve Washington'un Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin neredeyse tamamını tahliye ettiğini söyledi.

"TARAFLAR ÇOK DAHA İLERİ GİDECEK EYLEMLERDE BULUNABİLİRLER"

Başkan Joe Biden ile Rus lider Vladimir Putin arasında cumartesi günü yapılan telefon görüşmesi, gerilimi azaltmak için etkili olmadı. Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Avrupa Araştırmaları Merkezi Başkanı Timofei Bordachev "Rusya ve ABD, Avrupa düzeninin gelecekteki şekliyle ilgili çıkar çatışmalarının zirvesine yaklaşıyor. Taraflar birbirlerine karşı, çok daha ileri gidecek eylemlerde bulunabilirler" dedi.

TATBİKAT BİTİYOR

Washington ve NATO, ana güvenlik taleplerini reddetmelerinin ardından Moskova'nın resmî tepkisini bekliyorlar ve Rusya'nın Ukrayna yakınlarında konuşlandırma kapsamında Belarus'ta gerçekleştirilen büyük askerî tatbikatları sona erecek. Türkiye gazetesinin haberine göre şu anda Belarus'ta bulunan Rus birliklerinin geleceği, Kremlin'in niyetlerini değerlendirmede kilit rol oynayacak.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
07:53 Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 08:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement